Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles

Em decisão recente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou pedido de liberdade a Leonardo de Andrade, que segue preso acusado de matar a facadas o padrasto, Eliseu dos Santos. O crime ocorreu no dia 11 de agosto de 2025, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

O pedido de liberdade foi apresentado pela Defensoria Pública, que alegou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos legais exigidos para a medida extrema.

Ao analisar os argumentos, o desembargador relator Zaloar Murat Martins de Souza entendeu por bem negar a ordem de soltura. Para ele, a prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta da conduta e, principalmente, do fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que, conforme consta nos autos, o acusado teria cometido o presente crime de homicídio no curso da execução de pena por outro homicídio.

O relator ainda expôs que Leonardo de Andrade não logrou comprovar possuir endereço fixo nem ocupação lícita, circunstância que fragiliza seus vínculos com o distrito da culpa e potencializa o risco de evasão, caso venha a ser colocado em liberdade.

