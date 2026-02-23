Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Justiça

Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles

O desembargador relator Zaloar Murat Martins de Souza negou a ordem de soltura ao considerar necessária a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta

23 fevereiro 2026 - 10h11Vinícius Santos

Em decisão recente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou pedido de liberdade a Leonardo de Andrade, que segue preso acusado de matar a facadas o padrasto, Eliseu dos Santos. O crime ocorreu no dia 11 de agosto de 2025, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

O pedido de liberdade foi apresentado pela Defensoria Pública, que alegou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos legais exigidos para a medida extrema. 

Ao analisar os argumentos, o desembargador relator Zaloar Murat Martins de Souza entendeu por bem negar a ordem de soltura. Para ele, a prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta da conduta e, principalmente, do fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que, conforme consta nos autos, o acusado teria cometido o presente crime de homicídio no curso da execução de pena por outro homicídio.

O relator ainda expôs que Leonardo de Andrade não logrou comprovar possuir endereço fixo nem ocupação lícita, circunstância que fragiliza seus vínculos com o distrito da culpa e potencializa o risco de evasão, caso venha a ser colocado em liberdade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Influenciador e marido são condenados por produção de conteúdo sexual com adolescentes
Rodoviária de Campo Grande
Justiça
Justiça reconhece prescrição e nega reequilíbrio financeiro à concessionária da rodoviária
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Tecnologia
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Cachorro de Rua - Foto: Reprodução
Justiça
Justiça condena prefeitura a criar abrigo para cães e custear ONGs de proteção animal
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Juiz dá até 9 de março para prefeitura abrir prévia de intervenção no Consórcio Guaicurus
Justiça
Juiz dá até 9 de março para prefeitura abrir prévia de intervenção no Consórcio Guaicurus
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Justiça
Mendonça devolve dados sigilosos de Vorcaro à CPMI do INSS
Divulgação DRACCO
Polícia
DRACCO apreende mais de R$ 3 milhões em cocaína e prende dois no Nova Lima
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Cidade
TJ critica Procuradoria e encerra cobrança da prefeitura de Campo Grande contra cidadão
Maicon Nogueira / Foto Izaias Medeiros
Política
VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital