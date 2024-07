Lula nomeia Mauro Campbell para a Corregedoria Nacional de Justiça

Vinícius Santos com informações do STJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou, nesta quarta-feira (31), o ministro Mauro Campbell Marques para assumir o cargo de corregedor nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Campbell exercerá a função durante o biênio 2024-2026. A cerimônia de posse está agendada para o dia 3 de setembro, às 10h, no Plenário do CNJ.

O ministro Mauro Campbell foi indicado para o cargo pelo Pleno do STJ no dia 23 de abril. Sua nomeação foi aprovada pelo Senado Federal em 19 de junho. Durante a sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, Campbell foi aprovado por unanimidade pelos senadores.

Na ocasião, o ministro discutiu questões pertinentes à atuação do CNJ, incluindo o volume de processos em trâmite na Justiça, o controle disciplinar dos magistrados e os limites de atuação do conselho.

