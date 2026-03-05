Menu
Menu Busca quinta, 05 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
JustiÃ§a

Magistrados que deixaram o JudiciÃ¡rio devem cumprir quarentena antes de advogar, diz CNJ

DeterminaÃ§Ã£o Ã© do corregedor nacional de JustiÃ§a, ministro Mauro Campbell Marques, e tem o objetivo de preservar a imparcialidade da JustiÃ§a

05 marÃ§o 2026 - 10h11VinÃ­cius Santos
Mauro Campbell Marques | Mauro Campbell Marques |   (Foto: Emerson Leal / STJ)

A Corregedoria Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) impeça ex-presidentes e desembargadores aposentados de exercer a advocacia em segunda instância enquanto não cumprirem o prazo constitucional de quarentena.

A determinação é do corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques. A decisão foi proferida no âmbito do Pedido de Providências nº 0000118-92.2026.2.00.0000. O caso envolve questionamentos sobre a atuação do ex-presidente do TJ-GO, Carlos Alberto França, recém-aposentado, em sustentações orais perante órgãos fracionários do Tribunal.

O Conselho Federal da OAB, por meio de Felipe Sarmento, afirmou que o respeito à quarentena constitucional é fundamental para fortalecer a confiança no sistema de Justiça.

“A regra prevista na Constituição existe justamente para preservar a imparcialidade e evitar situações que possam gerar dúvidas sobre a atuação do Judiciário. O cumprimento desse prazo é importante para garantir segurança jurídica e equilíbrio entre as partes, sendo inadmissível a atuação de ex-magistrados em descumprimento à regra constitucional”, destacou.

Ao determinar o cumprimento da quarentena por ex-magistrados ou juízes aposentados, o ministro destacou que a chamada quarentena constitucional tem o objetivo de preservar a imparcialidade da Justiça e a confiança da sociedade no Poder Judiciário, evitando que magistrados aposentados usem relações institucionais ou conhecimentos internos do tribunal em benefício de clientes.

Com isso, determinou que o TJ-GO impeça a atuação de magistrados aposentados na advocacia perante qualquer órgão colegiado da segunda instância enquanto não cumprido o prazo constitucional. A liminar terá efeito até o julgamento final do procedimento no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

(*) Com informações do Conselho Federal OAB.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Celas de um presídio
JustiÃ§a
Homem Ã© condenado a mais de 17 anos de prisÃ£o por estupro contra crianÃ§a em CorumbÃ¡
Ministro André Mendonça e Paulo Gonet - Arte: JD1
JustiÃ§a
Ministro AndrÃ© MendonÃ§a dÃ¡ 'ralo' na PGR apÃ³s Ã³rgÃ£o ignorar urgÃªncia na prisÃ£o de Vorcaro
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
PolÃ­cia
PF aponta corrupÃ§Ã£o na saÃºde de MacapÃ¡ e ministro do STF afasta prefeito
Viatura PCMS -
PolÃ­cia
Assassinato no Campo Nobre fica sem autoria definida e caso Ã© arquivado
Carteira de trabalho
JustiÃ§a
JustiÃ§a do Trabalho registra aumento nos processos por assÃ©dio moral e sexual em MS
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
JustiÃ§a
Homem que matou padrasto para defender a mÃ£e pega 5 anos de prisÃ£o em Campo Grande
Menina sofria violência sexual -
Interior
Condenado por estuprar enteada tem pena diminuÃ­da em MS
Suspeito com a arma na mão
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega liberdade a homem que matou Edson a tiros em conveniÃªncia de Campo Grande
Óculos -
SaÃºde
Juiz proÃ­be tÃ©cnico em optometria de atuar sem mÃ©dico e multa pode chegar a R$ 100 mil
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande