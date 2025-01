Memorial virtual exibe dados e reflexão sobre a violência contra a mulher em MS

A campanha #TodosPorElas, iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Governo do Estado e Assembleia Legislativa, está promovendo um memorial virtual sobre as vítimas de feminicídio, visando sensibilizar, prevenir e erradicar a violência contra as mulheres. O memorial, que pode ser acessado online, traz o lema "Contra o Esquecimento, Pela Memória das Vidas", e exibe dados de feminicídios ocorridos a partir de 2024.

Com cada nome registrado, o memorial se torna um apelo para que a luta contra o feminicídio seja encarada como uma responsabilidade coletiva. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, sob a coordenação da desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, foi a responsável pela criação do espaço, que visa sensibilizar a sociedade e reforçar o compromisso com o fim da violência de gênero.

Em sua fala, a desembargadora destacou a importância do memorial, “É preciso dar voz às mulheres vítimas de feminicídio. Este memorial é um alerta para a sociedade e mantém presente a história dessas mulheres para que não sejam esquecidas, e assim, reafirmamos nosso compromisso com o fim da violência contra a mulher em todas as suas modalidades, de forma especial o feminicídio, que retira o bem jurídico mais importante que temos, a vida.”

Além de registrar números alarmantes, o memorial "Dias Sem Elas" propõe uma reflexão profunda sobre o tempo de ausência dessas mulheres, convidando a sociedade a pensar sobre o impacto de cada feminicídio. Cada história representa uma perda irremediável e reforça a necessidade urgente de ações para erradicar a violência de gênero.

Acesse o Memorial "Dias Sem Elas" e conheça mais sobre esta importante iniciativa no link: https://www5.tjms.jus.br/todosporelas/

