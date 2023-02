Moraes concede liberdade provisória ao ex-chefe da PMDF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu, nesta sexta-feira (3), a liberdade provisória ao ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Fábio Augusto Vieira, acusado de ter sido omisso durante as invasões terroristas às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro.

Vieira estava preso desde o dia 10 de janeiro, e no documento assinado por Moraes, o ministro considera que o relatório do ex-interventor federal do DF, Ricardo Cappelli, confirma que o ex-chefe da PMDF cometeu falhas com sua equipe, mas não foi responsável diretamente, já que atuou contra os invasores.

“O relatório elaborado pelo Interventor Federal na área de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappeli, em princípio, indica que Fábio Augusto Vieira, embora exercesse, à época, o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos ora investigados, além de apontar que o investigado esteve presente na operação, foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforços atendidas”, diz um trecho da decisão de Moraes.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também