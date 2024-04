Acusado de matar padrasto recorre contra julgamento por juri popular em Campo Grande

Jair de Britto Ferreira Junior, 22 anos, acusado de matar José Ricardo Ferreira, 48 anos, por tiros em maio de 2023 em Campo Grande, recorreu contra decisão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa solicita ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) a anulação da decisão de pronúncia, permitindo novo prazo para apresentação de alegações finais. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) já se manifestou contra o recurso.

José Ricardo Ferreira era padrasto de Jair de Britto Ferreira Junior. A decisão sobre o recurso está pendente de análise pelos desembargadores do TJMS.

