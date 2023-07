Rapaz que matou o padrasto a tiros no Dia das Mães é preso em Campo Grande

Jair de Britto Ferreira Junior, 23 anos, acusado de matar o padrasto, José Ricardo Ferreira, 48 anos, a tiros durante confraternização realizada no último Dia das Mães, foi preso na quarta-feira (5), em uma quitinete localizada no Bairro Jardim Seminário, em Campo Grande.

De acordo com as informações policiais, os dois teriam discutido durante a noite de domingo, dia 14 de maio. O rapaz saiu da casa irritado e ao retornar efetuou um disparo contra a vítima, o acertando na mão. Após isso, a mãe do autor, e convivente da vítima, interveio, colocando-se à frente do companheiro, para impedir que ele fosse novamente atingido.

Todavia, o autor empurrou abruptamente a sua mãe e efetuou mais dois disparos contra José Ricardo, que morreu no local. Dias após o crime, o autor, acompanhado de advogados, apresentou-se na 5ª DP e, ao ser interrogado, manteve-se em silêncio.

Perante esse quadro de extrema violência, foi representado pela decretação da Prisão Preventiva do autor. Assim que o pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil deu o devido cumprimento.

Deixe seu Comentário

Leia Também