Moraes dá 48 horas para o Exército explicar visitas a presos do inquérito do golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o Exército esclareça os motivos pelas quais presos envolvidos no Inquérito do Golpe, incluindo o general da reserva Mario Fernandes e os tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo e Hélio Ferreira Lima, estão recebendo visitas sem a devida autorização.

As visitas envolvem familiares e advogados dos detidos, que foram presos no Rio de Janeiro no mês passado e transferidos para Brasília, onde permanecem nas instalações do Comando Militar do Planalto (CMP).

Na decisão, Moraes exigiu que os generais responsáveis pelos comandos militares do Leste e do Planalto apresentem, no prazo de 48 horas, explicações sobre o desrespeito ao regulamento de visitas. Ele também determinou que os comandantes da 1ª Divisão de Exército, do Comando Militar do Planalto e do Comando Militar do Leste justificassem a autorização para visitas diárias aos presos, que não estariam previstas de acordo com as normas.

