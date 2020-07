MP diz que ação conjunta nas ruas já mostra resultados

O procurador geral de Justiça Alexandre Magno Lacerda, disse ao JD1 Notícias que a ação de na última sexta-feira (24), que abriu o segundo fim de semana com restrições, já mostra diminuição de pessoas nas ruas, e menos autuações.

Segundo o promotor, ao menos ontem, o ambiente era bem mais tranquilo que no fim de semana anterior "Nossos promotores que acompanham a fiscalização do toque de recolher fizeram relatos positivos", afirmou Lacerda.

Ainda conforme ele, daqui 14 dias, provavelmente tenhamos reflexos positivos no número de casos. O que o procurador geral diz, reflete a tese de especialistas, que ondas de aglomeração e desrespeito às normas de segurança, tem reflexos positivos ou negativos, na segunda semana após o fato.

A participação do Ministério Público P e da Polícia Militar, em ações com a Guarda Municipal Metropolitana (GCM), deu um novo pessoa fiscalização do toque de recolher.

