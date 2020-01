MPF de Ponta Porã encerra atividades com medo da violência local

Saiba Mais Política Juiz entende que MPF adulterou diálogos de Temer e Joesley e absolve ex-presidente

Com receio da violência das facções criminosas e sem esclarecimentos, o Ministério Público Federal fechou desde essa quarta-feira (8) sua unidade no Centro de Ponta Porã, a 315 km de Campo Grande.

A unidade da fronteira do Brasil com o Paraguai fechou as portas e será transferida para o município de Dourados, a 230 km de Campo Grande, mas também sem previsão de data.

O MPF não esclareceu a motivação da saída repentina e disse que mudança será por três anos. “o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) decidiu a mudança provisória da PRM de Ponta Porã para a unidade de Dourados, com a validade de três anos. A Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul recorreu da decisão, mas o recurso foi indeferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)".

No local onde funcionava o Ministério, não tem nenhum comunicado na porta e só tem o segurança de uma empresa particular, designado a cuidar do imóvel.

De acordo com a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), que tentou barrar a medida de transferência da unidade, mas sem sucesso, nessa transferência do MPF, o cálculo não é o mais "realístico possível" e desconsideram gastos com a logística de transporte, indenizações e ajuda de custo para as mudanças dos servidores e membros do Ministério Público Federal.

A Ajufe ainda informou que a decisão da Justiça Federal também foi alvo de atitudes suspeitas, "o que deve ser levado em consideração para fortalecer o Poder Público da região, mas não dissipá-lo".

