Menu
Menu Busca sábado, 28 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Justiça

Mulher é condenada por golpe de R$ 412 mil inspirado em livro em Campo Grande

Sentença aponta que ré criou histórias falsas de doenças e mortes durante quase três anos para sensibilizar vítimas

28 fevereiro 2026 - 13h32Luiz Vinicius

Uma mulher foi condenada por estelionato continuado pela 2ª Vara Criminal de Campo Grande após aplicar golpes durante quase três anos e causar prejuízo superior a R$ 412 mil a uma das vítimas. A sentença foi proferida pelo juiz Deyvis Ecco.

Segundo a decisão, a ré criou histórias falsas sobre inventários, doenças graves, mortes e até crianças inexistentes para sensibilizar pessoas que a acolheram como integrante da família. Com base em narrativas dramáticas, ela solicitava dinheiro em espécie de forma recorrente, chegando a se passar por uma criança em mensagens e a simular um funeral para obter valores.

A investigação apontou que a acusada utilizava documentos falsos, entre eles um carimbo médico, para dar credibilidade aos pedidos sob alegação de tratamentos urgentes. Em depoimento policial, ela confessou que estruturava os relatos com base no livro “A Câmara de Gás” e admitiu viver do chamado “conto da desgraça”.

De acordo com os autos, uma das vítimas repassou mais de R$ 412 mil à ré e precisou vender um imóvel para quitar empréstimos feitos em favor dela. Laudos periciais, documentos bancários e testemunhos confirmaram os repasses e a dinâmica do esquema.

Na sentença, o magistrado considerou a conduta especialmente grave por envolver manipulação emocional contínua e elevado prejuízo financeiro. A ré foi condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 258 dias-multa, sem substituição por penas restritivas de direitos.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é condenado a 4 anos por lesão corporal grave contra mulher em Chapadão do Sul
Justiça
Homem é condenado a 4 anos por lesão corporal grave contra mulher em Chapadão do Sul
Fórum de Caarapó
Justiça
Homem é condenado a 18 anos por homicídio qualificado em Caarapó
carteira de trabalho
Justiça
Justiça do Trabalho valida demissão de vendedor que fraudou ponto em empresa em MS
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Justiça nega pedido de mulher para reaver R$ 100 mil em dízimo dado à igreja
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Assassinato a facadas no Caiobá termina com pena de 6 anos no semiaberto
Crime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Por assassinato a facadas no Jd. Centro-Oeste, homem enfrenta júri nesta sexta
Imagem ilustrativa
Justiça
Disputa por animais de estimação cresce em divórcios e muda acordos na Justiça
Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Justiça
Justiça nega liberdade a mulher envolvida no assassinato da prima em Campo Grande
Militar do Corpo de Bombeiros -
Justiça
Sargento do Corpo de Bombeiros de MS é condenado por importunação sexual
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com
Saúde
Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro
Polícia
AGORA: Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Campo Grande