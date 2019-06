Najila comparece à delegacia com novo advogado

Rauster Campitelli, com informações do UOL

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, foi até a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, nesta terça-feira (18), acompanhada de seu novo advogado, Cosme Araújo Santos. A modelo desembarcou em São Paulo na noite de ontem e hoje pela manhã se dirigiu até a delegacia.

Ela entrou pelo acesso do 11º Distrito Policial, que fica no mesmo terreno da delegacia da mulher, evitando passar pelos jornalistas que fazem plantão no local. Depois de prestar depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, Najila vai para o 11º Distrito Policial falar sobre o caso do suposto arrombamento a seu apartamento.

Hoje, a chegada da modelo na delegacia foi muito mais tranquila que no dia do seu depoimento, quando houve empurra-empurra e confusão. Ela saiu carregada por seu antigo advogado após passar mal na ocasião. Uma das promotoras de Enfrentamento à Violência Doméstica que acompanha o caso também foi chamada.

Flávia Merlini explicou que não poderia dar detalhes do motivo da presença de Najila, mas admitiu que foi para a delegacia após receber um telefone inesperado da equipe policial.

"Eu recebi a ligação para comparecer, porque tinha diligência para ser feita, mas não revelaram qual. Como só eu estava no fórum, eu que atendi e vim aqui para ver o que está acontecendo. Não me falaram nada. Falaram que um ato ia ser praticado que devido à designação, o Ministério Público tinha que estar presente". Além dela, mais duas promotoras fazem parte da equipe.

