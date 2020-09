Nova diretoria da Aprems tomou posse nesta sexta-feira

Nesta quinta-feira (24), foi o cerimonia de posse da nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul (Aprems). O cargo que antes era ocupado pelo procurador Renato Maia Pereira, foi passado para o procurador Norton Riffel Camatte.

Camatti também foi presidente da instituição entre 1992 e 1994 e no período 2000-2002.

Norton Riffel Camatte, que já foi presidente da instituição entre 1992 e 1994 e no período de 2000 á 2002, lembrou que a nova gestão chega para agregar a categoria, dar mais visibilidade aos trabalhos procuradores, e propor uma nova lei orgânica para a categoria. “Vamos todos remar no mesmo barco, e teremos sempre o espírito de contribuição”, ressaltou.

Participaram da cerimônia a procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, o procurador-geral adjunto Márcio André Batista de Arruda, o procurador-geral adjunto do Estado do consultivo, Ivanildo Silva da Costa, a corregedora-geral, Carla Cardoso Nunes da Cunha, e os integrantes da nova diretoria da Aprems.

Além de Camatte na presidência, a nova diretoria da Aprems será composta pelos procuradores José Aparecido Barcello de Lima (vice-presidente), Kaoye Guazina Oshiro (secretário), Neusa Miranda e Silva (tesoureira), Adriano Aparecido Arrias de Lima (diretor de prerrogativas), Rafael Koehler Sanson (diretor de acompanhamento) e Wagner Moreira Garcia (diretor cultural e de comunicação).

NOVO CONCURSO

A procuradora-geral do MS, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, destacou as conquistas recentes da categoria, como a ADI 6292, que garantiu a atuação dos procuradores do Estado também na administração indireta, garantindo as prerrogativas da categoria. Na ocasião, ela informou, em primeira mão, da realização de concurso para suprir a demanda aberta após a decisão do Supremo Tribunal Federal.

“Essa decisão consolidou nossa carreira, e obtivemos do governador (Reinaldo Azambuja - PSDB) a autorização para fazermos um novo concurso”, informou. Este novo concurso não delimitará um total de vagas, mas vai criar um cadastro de reserva. Ainda não há a informação de quando o edital deve ser lançado.

NOVA GESTÃO

Como lembrou Norton Riffel Camatte, a nova gestão da Aprems irá atuar em diversas frentes para fortalecer a categoria. Será feito um trabalho intenso de defesa das prerrogativas, e a instituição também pretende contribuir, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Estado (Anape), no debate da Reforma Administrativa que tramita no Congresso Nacional. A criação de cursos educacionais, voltados à preparação para concursos, e também para aperfeiçoamento dos profissionais, também é um dos objetivos da instituição.

