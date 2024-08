Novo recorre e volta a pedir investigação contra juízes ligados a Moraes

O Partido Novo entrou com recurso administrativo contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que arquivou o pedido de investigação contra juízes auxiliares ligados ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido ocorre após o CNJ rejeitar o pedido inicial da sigla, que solicitou a investigação após uma série de conversas e áudios serem vazados em uma matéria da Folha de S. Paulo, onde os juízes supostamente encomendaram relatórios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) via WhatsApp.

No pedido, o partido aponta suspeita de condutas irregulares dos dois juízes auxiliares de Moraes no âmbito de inquéritos sobre fake news e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Para a sigla, as justificativas para o arquivamento não se sustentam, já que, aos olhos do partido, a troca de mensagens indica a existência de uma estratégia deliberada para dissimular a origem das ordens judiciais e criar relatórios sob encomenda para incriminar determinadas pessoas.

Agora, o caso aguarda uma nova análise por parte da Corregedoria Nacional de Justiça, que é presidida pelo ministro Luís Felipe Salomão.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também