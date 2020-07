OAB vai ao TJ e reforça canais de atendimento aos advogados

Saiba Mais Justiça Advogados pedem que OAB-MS ajude em diálogo com Judiciário na pandemia

A Ordem dos Advogados de Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB/MS) teve um pedido atendido pelo Tribunal de Justiça do Estado, para melhora nos canais de comunicação com o órgão. Segundo a Ordem, problema se deve a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que obrigou atendimento a distâncias dos magistrados.

Em nota o órgão afirmou que “desde quando a doença começou a se espalhar pelo Estado e medidas de atendimento à distância foram estabelecidas, preocupada em atender ao anseio da advocacia, a OAB/MS vem informando ao judiciário sobre a necessidade do reforço dos canais de comunicação, com objetivo de assegurar o atendimento remoto aos advogados e advogadas. Ofício nesse sentido foi enviado ao órgão no dia 6 de abril.”

Complementando a informação o presidente da Ordem, Mansour Elias Karmouche, afirmou que “o Tribunal de Justiça já havia atendido parcialmente a nossa solicitação, mas, agora, reforça todos os canais efetivos de atendimentos dos juízes de 1ª e 2ª instância que trabalham de forma remota.”

O Presidente também enfatizou, ainda, que diante do pedido de aperfeiçoamento dos canais de comunicação entre advocacia e judiciário, houve sequência de atos entre o Corregedor do TJMS Sérgio Martins e o Presidente Paschoal Carmello Leandro, visando atender a demanda enviada pela Seccional.

Saiba Mais Justiça Advogados pedem que OAB-MS ajude em diálogo com Judiciário na pandemia

Deixe seu Comentário

Leia Também