Advogados pedem que OAB-MS ajude em diálogo com Judiciário na pandemia

Mais de 60 advogados se reuniram e fizeram um requerimento ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Mansour Elias Karmouche para que ele busque junto aos Tribunais Federais, Estaduais e Trabalhistas um efetivo canal de acesso dos advogados com juízes, desembargadores e servidores.



Conforme um vídeo feito pelo advogado Carlos Marques, o objetivo é ter um mecanismo ágil e real de acesso enquanto durar o home office para que a categoria consiga levar o pleito dos clientes e jurisdicionados até os tribunais.



O advogado acrescentou que a medida é devido à dificuldade que estão enfrentando para encaminhar requerimento, ser atendido, apresentar memoriais antes dos julgamentos e para tratar de fatos importantes. "Precisamos de uma OAB forte, só assim que a advocacia será forte, não há advocacia sem a possibilidade do advogado bem exercer o seu papel".

André Luis Xavier Machado também falou sobre a problemática em uma publicação do perfil dele no Facebook. "A sociedade precisa ser atendida pelo Poder Judiciário. Não bastam as audiências e sessões de julgamentos telepresenciais se o advogado não consegue sequer ser atendido pelos magistrados. Precisamos urgentemente de um canal de comunicação com o Judiciário e é isso que buscamos com urgência de nossa Instituição. Urge que a OAB-MS tome providências que hoje requeremos", finalizou.

