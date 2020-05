Fila de carros ao lado da OAB é por conta de vacinação contra gripe

Uma grande fila de carros foi formada ao lado da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (8). Isso porque hoje acontece a campanha de vacinação contra a gripe, que tem como alvo advogadas, advogados, estagiárias e estagiários de até 59 anos.

A campanha, promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), teve início ontem (7) e visava vacinar pessoas de 60 e 69 anos no estacionamento da CAAMS e acima de 70 anos no estadiamento da OAB.

A ação é realizada pelo sistema drive-thru, ou seja, as pessoas recebem a vacina sem precisar sair do carro, por isso a fila de veículos formada nos locais.

Tendas foram instaladas para cobrir e dar espaço para a circulação dos veículos e dos profissionais que atenderão a campanha, onde inicialmente deverá ser feita uma Triagem (Ponto 1) com a devida identificação do usuário que em seguida se deslocará para o (Ponto 2), onde receberá a aplicação da dose.

Deixe seu Comentário

Leia Também