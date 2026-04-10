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Hemosul Móvel levará coleta de sangue a Iguatemi e Naviraí em abril; confira datas

Unidade itinerante da Rede Hemosul percorre o interior de Mato Grosso do Sul para reforçar estoques e facilitar acesso à doação de sangue

10 abril 2026 - 19h10Taynara Menezes

A unidade móvel da Rede Hemosul segue com a rota de abril no interior de Mato Grosso do Sul, levando coleta de sangue a municípios e ampliando o acesso da população à doação. Em Iguatemi, o atendimento ocorre no dia 14 de abril, das 7h às 11h. Já em Naviraí, a ação será realizada nos dias 15 e 16 de abril, nos períodos das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A iniciativa integra a estratégia da hemorrede estadual para manter os estoques de sangue em níveis adequados, atendendo demandas de urgência, cirurgias e tratamentos em todo o Estado.

Além de aproximar o serviço da população, a unidade móvel também busca incentivar a doação regular, considerada essencial para o abastecimento contínuo da rede de saúde.

A Rede Hemosul reforça que a doação é um procedimento seguro, rápido e fundamental para salvar vidas.

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