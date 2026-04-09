Feira de Saúde leva atendimentos gratuitos a moradores do Nova Lima neste domingo

A Feira de Saúde leva atendimentos gratuitos a moradores do bairro Nova Lima neste domingo (12), a partir das 8h, em Campo Grande. A iniciativa é promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e é aberta ao público.

A ação reúne profissionais e voluntários em uma manhã voltada ao bem-estar físico, emocional e social da comunidade, com diversos serviços gratuitos.

Entre os atendimentos estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação nutricional, atendimento psicológico, atendimento odontológico e assistência jurídica, com foco em oferecer cuidado acessível e humanizado.

A programação também inclui ações sociais e atividades para toda a família, como varal solidário, corte de cabelo gratuito e espaço recreativo para crianças, com cama elástica, piscina de bolinhas, pipoca e algodão doce.

De acordo com a organização, a proposta é atender demandas imediatas, além de incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o vínculo com a comunidade local.

Serviço

Local: Av. Cândido Garcia de Lima, 539 (ao lado da Igreja Adventista)

Data: 12 de abril (domingo)

Horário: A partir das 8h

Entrada gratuita

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