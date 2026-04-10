Hospital da UFMS avança nas cirurgias a laser para cálculos urinários

O problema de saúde mais tratado pelo Serviço de Urologia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), administrado pela HU Brasil, são os cálculos urinários (pedras nos rins, ureter e bexiga). Por isso, há quatro meses o Humap implantou o uso de dois geradores de laser e ureteroscópios flexíveis, tendo atendido mais de 100 pacientes e realizado 32 cirurgias desde então.

“É um avanço muito importante para a saúde pública do nosso estado e, mais do que isso, um impacto direto na vida de quem estava ou está aguardando tratamento, porque as cirurgias endoscópicas a laser garantem mais precisão, menos invasividade e recuperação mais rápida”, afirma o urologista do Humap-UFMS, Dr João Juveniz.



A cirurgia endoscópica a laser é um procedimento minimamente invasivo, que não necessita de cortes. Um endoscópio (instrumento equipado com luz e câmera de alta resolução) é inserido pela uretra, permitindo visualizar os cálculos e fragmentá-los ou pulverizá-los com laser. Já o ureteroscópio flexível facilita o acesso ao trato urinário (permite o acesso dentro do rim, ureter ou bexiga). A combinação de ambos garante recuperação rápida, alta no mesmo dia da cirurgia e retorno precoce às atividades normais.



“O Estado de Mato Grosso do Sul tem muitos casos de cálculos urinários por conta do calor e do alto consumo de proteínas e sal, havendo grande demanda de cirurgias endoscópicas. Por isso a implantação das cirurgias a laser no Humap é um enorme ganho para todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, enfatiza o Dr João Juveniz.

A superintendente do Humap-UFMS, Andrea Lindenberg, reforça o impacto positivo da nova tecnologia tanto na assistência quanto na redução de filas.

“A implantação dessa tecnologia reafirma o compromisso do Humap com a qualidade da assistência e com a ampliação do acesso aos serviços especializados. Estamos falando de mais resolutividade, menos tempo de espera e mais dignidade para os pacientes atendidos pelo SUS”, ressalta.

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