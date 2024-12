Caso Sophia: "Ofereceu material genético por conta própria", encerrou defesa de Christian

Encerrando os debates antes da votação dos jurados para a sentença de Stephanie de Jesus e Christian Campoçano no Caso Sophia, a defesa do réu terminou de mostrar os áudios trocados pelo acusado com a mãe da menina, amigos e outros contatos.

Na grande maioria, ele aparece chorando após saber da morte da enteada.

Em um dos áudios ele fala sobre a acusação de estupro onde "jura pelos próprios filhos que não fez nada com a Sophia".

"Falei pra ela que se ela quiser acreditar nos médicos pode ficar a vontade. Todo mundo sabe que eu tenho nojo de estuprador, ainda mais criança. Não sei nem explicar. Tô andando até com meu RG, porque se a polícia perguntar se sou o Christian eu já falo que pode me levar logo", diz trecho do áudio.

De acordo com a advogada Adrianne dryelle ledesma de Siqueira, a morte da pequena Sophia não teria acontecido como consta no processo. "Não acredito que essa morte aconteceu como está nos documentos. Condenar alguém por homicídio doloso é injusto. Não existe autoria desse crime, tanto na morte quanto no estupro", enfatizou ela.

Ela ainda completou: "O acusado nega o tempo todo o crime, antes, agora. Ofereceu material genético por conta própria. É impossível condenar o Christian pelo crime de estupro e pela morte, porque essa morte foi acidental", defendeu.

Por fim, ela ainda afirma que as agressões não foram a causa da morte de Sophia. "Todas mostradas aqui são de dias anteriores do dia do fato. Se essa morte fosse criminosa, alguém teria visto, não existe esse dolo. Existe, na verdade, uma questão latente da falta de prova dos dois crimes".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo doJD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também