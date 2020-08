Para não "estimular" mais crimes, Justiça mantém condenação por furto de bicicleta

Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), decidiram por unanimidade manter a condenação de um homem acusado de furtar uma bicicleta, para não o estimulá-lo a cometer outros crimes do tipo. Portanto, o homem terá que cumprir a sentença de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa.

Em sua fala, o relator do processo, Des. Jonas Hass Silva Jr., o recurso para que ele cumpra a pena em liberdade deveria ser rejeitado. “Embora o valor do bem furtado seja pequeno e o réu não tenha empregado violência ou grave ameaça, é reincidente, o que poderia significar um verdadeiro estímulo à prática de crimes contra o patrimônio a aplicação do princípio da insignificância”, afirmou o relator.

O desembargador complementou a informação dizendo que “deve-se prestigiar também esse dever de proteção estatal, cuja essência, a meu ver, reside no combate à impunidade, sob pena de abalar gravemente a ordem social. Desta forma, sendo o apelante contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, revela-se inaplicável o princípio da insignificância.”

Caso

Consta no processo que no dia 6 de junho de 2018, por volta das 21h30, em Cassilândia, o denunciado visualizou uma bicicleta que estava do lado de fora da residência da vítima e então a subtraiu. Após perceber o sumiço da bicicleta, a vítima acionou a polícia e, após as diligências, os policiais militares encontraram o bem furtado na casa do réu.

Deixe seu Comentário

Leia Também