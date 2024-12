Perito detalha morte de Sophia e confirma rompimento do hímen por abuso sexual

O perito Fabricio Sampaio Morais de Paiva, que realizou o exame necroscópico da menina Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, prestou depoimento no julgamento do caso. A menina foi assassinada, e os acusados são Stephanie de Jesus Silva, mãe da vítima, e Christian Campoçano Leitheim, padrasto.

Durante o depoimento, o perito explicou que a causa da morte foi um traumatismo raquimedular. Ao manipular o pescoço da menina, os peritos constataram que a cabeça dela foi girada em 360 graus, resultando na quebra do pescoço e lesão na coluna. Além disso, foram encontrados ferimentos em outras partes do corpo.

Sobre a suspeita de estupro, o exame sexológico revelou que o hímen da menina estava rompido há muito tempo. O perito Fabricio Sampaio Morais de Paiva afirmou que, pelos sinais encontrados, a menina teria sido estuprada alguma vez na vida.

Ele também esclareceu que, se a menina passasse por outra violência sexual, os sinais não seriam mais evidentes, e seria necessário considerar outros fatores, como o aumento da cavidade vaginal.

Respondendo a questionamentos, o perito descartou a possibilidade de o hímen ser rompido em um banho normal. O julgamento, que deve terminar nesta quinta-feira (5), continua com os dois réus no banco dos réus.

