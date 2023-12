Policiais amanhecem em residencial de luxo durante operação em Campo Grande

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (5), policiais do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e do Batalhão de Choque estiveram presentes no Residencial Damha, em Campo Grande, para prestar apoio a operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Ainda não há informações sobre a quantidade de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão a serem cumpridos. A reportagem aguarda o pronunciamento oficial por parte do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Porém, em apuração paralela aos fatos, a reportagem soube que um dos alvos seria o assessor do deputado estadual Neno Razuk (PL). O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria e foi informado que "assim que possível será feita uma nota oficial".

A reportagem também está buscando outras informações sobre a operação desta terça-feira.

