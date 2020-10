Por duplicidade de candidaturas, Justiça suspende pesquisa Ibope

A pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), que revelaria, nesta sexta-feira (16), a intenção de votos para a prefeitura de Campo Grande, foi barrada pela Justiça Eleitoral, a pedido da coligação Campo Grande em Boas Mãos.

Encabeçada pelo candidato do Solidariedade, Marcelo Miglioli, a coligação entrou com uma liminar pedindo a impugnação da pesquisa realizada na capital devido a presença de dois candidatos do mesmo partido, o PSL. Na pesquisa estimulada, constava os nomes de Vinícius Siqueira e Loester Trutis.

Além disso, o nome do candidato que encabeça a coligação aparecia em último, na lista de nomes da pesquisa estimulada, em desrespeito a ordem alfabética dos nomes dos candidatos. Isto posto e mais o que dos autos consta, com base no fundamento supracitado, no que diz respeito aos referidos (e tão somente a eles) 3 a 5 do questionário apresentado pelo instituto requerido (e na extensão do acima explicitado), tenho por bem, em sede de tutela de urgência, suspender a divulgação da pesquisa eleitoral, sob pena de multa na forma disciplinada no artigo 17 da já aludida resolução, sem prejuízo de eventuais sanções penais”, decidiu o juiz eleitoral Roberto Ferreira Filho.

A divulgação da pesquisa, pela TV Morena, nesta noite, está suspensa, mas os interessados irão recorrer da liminar.

Deixe seu Comentário

Leia Também