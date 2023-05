STF anula condenação de Cunha na Lava Jato

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou, por maioria dos votos, uma das condenações do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha na Operação Lava Jato.

O ex-parlamentar havia sido condenado a quase 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de ter recebido propina em contratos de construção de navios-sonda da Petrobras.

Por 3 votos a 2, os ministros levaram em consideração os argumentos da defesa de Cunha e reconheceram a incompetência da Justiça Federal em analisar o caso, anulando a sentença do então juiz Sergio Moro.

Com isso, a decisão do STF é que a ação penal seja remetida à Justiça Eleitoral, que deverá avaliar os atos já praticados.

