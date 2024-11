TJMS abre prazo para apelações no caso do 'Playboy da Mansão'

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) concedeu prazo para que as defesas de Jamil Name Filho, conhecido como "Jamilzinho", Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes apresentem seus argumentos de apelação em relação às condenações pelo homicídio de Marcel Costa Hernandes Colombo, apelidado de "Playboy da Mansão". Colombo foi morto a tiros em um bar na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande, no mês de outubro de 2018.

O desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, relator do processo que tramita na 2ª Câmara Criminal do TJMS, emitiu notificação formal aos advogados dos condenados, instruindo-os a juntar os argumentos e fundamentações de defesa aos autos. Os réus já haviam manifestado anteriormente o interesse de recorrer contra as condenações, mas até o momento os argumentos não foram apresentados.

Além disso, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), responsável pela ação penal, também deve se manifestar sobre o recurso, completando as etapas necessárias para o prosseguimento do processo em segunda instância.

Condenações

- Jamil Name Filho: Inicialmente condenado a 18 anos, teve a pena reduzida para 15 anos em regime fechado por homicídio qualificado, motivado por desavenças e sem chance de defesa para a vítima.

- Marcelo Rios: Ex-guarda, recebeu 15 anos de prisão em regime fechado por planejar e contratar pistoleiros para o crime. Manifestou descontentamento ao ouvir a sentença.

- Everaldo Monteiro de Assis: Condenado a oito anos e quatro meses em regime fechado, também perdeu o cargo de policial federal. Pode recorrer em liberdade.

- Rafael Antunes: Sentenciado a dois anos e seis meses em regime aberto por ocultação de arma de fogo.

