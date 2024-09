Jamilzinho e outros réus do caso "Playboy da Mansão" vão recorrer

Os quatro réus condenados pelo assassinato a tiros de Marcel Hernandes Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão", manifestaram formalmente interesse em recorrer da decisão do Tribunal do Júri de Campo Grande. O julgamento ocorreu no dia 19 de setembro e resultou na condenação de Jamil Name Filho, conhecido como Jamilzinho, Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes Vieira.

Todos os réus, insatisfeitos com a condenação, informaram ao juiz Aluízio Pereira dos Santos, do Tribunal do Júri, a intenção de apresentar apelação aos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), autor da ação penal contra os quatro, também manifestou interesse em recorrer da condenação, por alguma insatisfação.

As razões recursais, que incluem os motivos e alegações dos réus, ainda não foram apresentadas. Após a apresentação das razões nos próximos 8 dias, o juiz deve encaminhar os autos à segunda instância para análise e julgamento.

Penas

- Jamilzinho e Marcelo Rios foram condenados a 15 anos em regime fechado.

- Everaldo Monteiro de Assis deve cumprir 8 anos e 4 meses em regime fechado e perderá o cargo de investigador da Polícia Federal.

- Rafael Antunes Vieira foi condenado a 2 anos e 6 meses, cumprindo sua pena em liberdade.

A decisão final sobre os recursos será tomada pela segunda instância do TJMS, que analisará as alegações apresentadas pelos réus e pelo MPMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também