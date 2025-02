TJMS abrirá licitação para construção do Fórum da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso

Durante reunião administrativa nesta segunda-feira (17) com as secretarias que compõem a estrutura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o presidente da Corte, desembargador Dorival Renato Pavan, anunciou o início dos processos internos para a construção do novo Fórum da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso.

O edital de aviso de abertura do processo licitatório será publicado no Diário da Justiça desta terça-feira (18), e escolherá a empresa que ficará responsável por erguer o novo fórum no erreno de 5.440 m², situado no Jardim Imá, atrás da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.

Se espera que o prédio tenha uma área construída de 1.504 m². Ele abrigará seis varas judiciais com foco no atendimento especializado a mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência, visando criar um ambiente de acolhimento humanizado e interinstitucional.

Além das seis varas, o novo prédio também contará com salas de audiência, assessoria e depoimento especial; Núcleo Psicossocial e salas multiuso com banheiros acessíveis; espaços dedicados ao Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS); salas exclusivas para vítimas, testemunhas e oficiais de justiça; depósito de material de limpeza, copa, sala de Centro de Processamento de Dados e banheiros acessíveis.

O espaço também contará com estacionamento com 64 vagas, incluindo espaços prioritários para idosos e pessoas com deficiência, além de área externa pavimentada com piso intertravado permeável, cercada por áreas verdes.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também