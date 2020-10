TJMS aposta em série para abordar igualdade de gênero

Na tarde desta sexta-feira (16), a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de Mato Grosso Do Sul, sob o comando da juíza Helena Alice Machado Coelho, com apoio do presidente do Tribunal de Justiça, Des. Paschoal Carmello Leandro, realizou a pré-estreia do projeto Inspiracine Mulheres. A proposta é de gerar debates sobre direitos humanos e igualdade de gênero.

A primeira temporada da série tem 11 episódios, sob o nome ‘Annelies’, e foi produzida para ser utilizada pela Coordenadoria da Mulher como material didático em trabalhos preventivos de combate à violência contra a mulher em grupos de jovens, crianças e até adultos.

Toda a proposta de trabalho está baseada em narrativas e biografias de personalidades femininas que fazem parte do projeto Mulheres Inspiradoras, da professora Gina Vieira Pontes, aliada à liberdade poética em tempos de predominância da mídia como espaço educativo.

Ao JD1 Noticias, a juíza Helena Alice Machado Coelho, explicou o que motivou a escolha desse público mais jovem. “A escolha dessa idade é em razão que a gente quer trabalhar nas escolas o publico infanto-juvenil, por que essa idade mais jovem, nos acreditamos que com a educação, com o debate sobre igualdade e direitos humanos a gente consegue fazer uma mudança na sociedade, ao menos fazer com que as pessoas tenham um debate e pensem sobre questões como o machismo, desigualdade, preconceito.”, explica.

Sobre a escolha da personagem, Helena conta que foi uma decisão muito acertiva. “A escolha de Anne Frank neste momento de pandemia foi justamente por que ela viveu enclausurada, ela viveu em um isolamento social. Escolhemos ela para iniciar o nosso InspiraCine Mulheres.”, finaliza.

Toda a produção ficará disponível em ambiente público no portal do Tribunal de Justiça de MS e pode ser acessado pelo http://www.tjms.jus.br/inspiracine/index.html. O material de apoio estará disponível no mesmo ambiente e sempre que professores, educadores, palestrantes e interessados fizerem uso é importante fazer o registro de uso na mesma página, por meio das redes sociais exclusivas do projeto: @InspiraCineTJMS.

