TJMS mantém julgamento por juri popular para acusado de matar padrasto em Campo Grande

Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negaram o recurso de Jair de Britto Ferreira Junior, de 22 anos, confirmando que ele será julgado pelo Tribunal do Júri. Ferreira Junior é suspeito de ter matado seu padrasto, José Ricardo Ferreira, de 48 anos, com dois tiros. O crime ocorreu no dia 14 de maio, na residência onde ambos moravam, durante a celebração do Dia das Mães, em Campo Grande.

Jair de Britto Ferreira Junior havia recorrido contra a decisão que determinava seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa do acusado solicitou ao TJMS a anulação da decisão de pronúncia, alegando cerceamento do direito de defesa. No entanto, o colegiado não acolheu as alegações da defesa, mantendo a decisão de levar Ferreira Junior a julgamento popular.

Com essa decisão, o juiz responsável pelo caso deverá marcar a data para o julgamento de Jair de Britto Ferreira Junior.

