Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Trio vai a júri popular por assassinato de idoso no Aero Rancho

Caso não haja recurso, a Justiça deve marcar a data do julgamento do caso

19 novembro 2025 - 10h23Vinícius Santos

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande determinou que Paulo Henrique Pereira da Cruz Nascimento, Victor Manoel da Silva dos Santos e Vanderson Silvados Santos serão julgados em júri popular pelo assassinato de Claudionor Lopes dos Santos, de 62 anos.

O crime ocorreu na noite do dia 30 de abril de 2023, na residência da vítima, localizada na rua Galeão, no bairro Jardim Aero Rancho. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Claudionor foi morto com requintes de crueldade: ele foi agredido com pedradas e, mesmo caído, continuou sendo golpeado.

De acordo com o MPMS, a motivação do crime teria relação com uma discussão por reclamações sobre som alto vindo da residência de Paulo Henrique Pereira da Cruz Nascimento. O órgão aponta que o homicídio foi cometido por motivo fútil e com extrema violência, resultando na morte da vítima.

Paulo Henrique, réu confesso, minimizou durante a instrução processual a participação no crime, afirmando ter desferido apenas um golpe com uma barra de ferro. 

Em linha semelhante, Victor Hugo também confirmou ter aplicado apenas um golpe, declarando que o ofendido já teria caído no chão. No entanto, o MPMS ressalta que a vítima teve sua capacidade de defesa comprometida, o que pode majorar a pena dos acusados.

Em relação a Vanderson Silvados Santos, a Justiça considerou que há indícios suficientes de autoria, sobretudo porque ele confessou a participação no delito. Caso não haja recurso, a Justiça deve marcar a data do julgamento do caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto:
Interior
Transporte escolar de Alcinópolis é alvo de fiscalização do MPMS
Argemiro Ribeiro da Silva - Assassinado em 2022
Justiça
Júri popular julga irmãos acusados de assassinato a pauladas em Campo Grande
STF Fachada e Estátua da Justiça -
Justiça
STF vai decidir se presos podem publicar livros durante cumprimento de pena
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Oportunidade
Com bolsa de até R$ 2.178, MPMS abre seleção para estagiários e residentes
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Ao vivo - STF retoma julgamento dos "kids pretos"; Moraes abre votação
Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos a caminho de Dubai
Justiça
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em Guarulhos
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Interior
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Luís Roberto Barroso -
Justiça
STF cria níveis de sigilo e dificulta acesso do cidadão a processos; veja documento
Urnas de votação
Interior
Justiça identifica candidaturas 'fakes' e manda anular votos do PT/PC do B/PV em Itaquirai
Desembargadora durante sabatina -
Política
Desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas, é aprovada pelo Senado para integrar o CNJ

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025