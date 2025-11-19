Trio vai a júri popular por assassinato de idoso no Aero Rancho

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande determinou que Paulo Henrique Pereira da Cruz Nascimento, Victor Manoel da Silva dos Santos e Vanderson Silvados Santos serão julgados em júri popular pelo assassinato de Claudionor Lopes dos Santos, de 62 anos.

O crime ocorreu na noite do dia 30 de abril de 2023, na residência da vítima, localizada na rua Galeão, no bairro Jardim Aero Rancho. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Claudionor foi morto com requintes de crueldade: ele foi agredido com pedradas e, mesmo caído, continuou sendo golpeado.

De acordo com o MPMS, a motivação do crime teria relação com uma discussão por reclamações sobre som alto vindo da residência de Paulo Henrique Pereira da Cruz Nascimento. O órgão aponta que o homicídio foi cometido por motivo fútil e com extrema violência, resultando na morte da vítima.

Paulo Henrique, réu confesso, minimizou durante a instrução processual a participação no crime, afirmando ter desferido apenas um golpe com uma barra de ferro.

Em linha semelhante, Victor Hugo também confirmou ter aplicado apenas um golpe, declarando que o ofendido já teria caído no chão. No entanto, o MPMS ressalta que a vítima teve sua capacidade de defesa comprometida, o que pode majorar a pena dos acusados.

Em relação a Vanderson Silvados Santos, a Justiça considerou que há indícios suficientes de autoria, sobretudo porque ele confessou a participação no delito. Caso não haja recurso, a Justiça deve marcar a data do julgamento do caso.

