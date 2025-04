Procurado por matar idoso, "Bigode" é preso traficando em Campo Grande

Policiais da Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam nesta quarta-feira (16) Vanderson Silva dos Santos, o “Bigode”, no bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Ele estava foragido, acusado de envolvimento no homicídio de Claudionor Lopes dos Santos (62 anos).

Durante patrulhamento, a equipe policial abordou Vanderson em atitude suspeita. Ele tentou se livrar de porções de droga que carregava, mas foi detido. Após checagem no sistema, os policiais constataram existir um mandado de prisão contra ele pelo crime ocorrido em 30 de abril de 2023, no bairro Jardim Aero Rancho.

Na sequência, os policiais foram até o endereço do suspeito e encontraram, dentro de um climatizador, um tablete de droga, outras porções de entorpecentes e materiais usados no tráfico. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), onde teve a prisão por tráfico formalizada e a Justiça deve ser comunicada sobre o cumprimento do mandado pelo homicídio.

Assassinato - Claudionor Lopes dos Santos foi morto com requintes de crueldade. A vítima foi agredida com pedradas e, mesmo caída, continuou sendo golpeada. Além disso, a casa de Claudionor foi invadida e diversos móveis e eletrodomésticos foram destruídos.

A motivação do crime seria uma discussão relacionada a reclamações sobre som alto vindo da residência de Paulo Henrique Pereira da Cruz Nascimento. O Ministério Público (MPMS) aponta que o crime foi cometido por motivo fútil e com extrema violência.

Outro suspeito segue foragido - Vitor Manoel da Silva dos Santos, também apontado como um dos envolvidos no homicídio, ainda não foi localizado. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas anonimamente à polícia pelo número 190. O processo segue em andamento na Justiça.

