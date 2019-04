Zaloar Murat será empossado como desembargador na quarta-feira

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O juiz Zaloar Murat Martins de Souza será empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), na próxima quarta-feira (24).

O magistrado foi promovido para integrar a mais alta Corte de Justiça de Mato Grosso do Sul na sessão do dia 20 de março, do Tribunal Pleno. A partir da posse, o novo desembargador passará a compor uma das Câmaras Criminais e uma das Seções Criminais.

Questionado sobre o que a sociedade pode esperar do desembargador Zaloar Murat, ele garantiu que continuará fazendo o que faz enquanto titular de vara de entrância especial. “Quem conhece meu trabalho não vai se decepcionar. Continuarei empenhado, esforçado, agindo com bom senso nas minhas decisões. Prova disso é que por 14 anos fui juiz da infância em Dourados, o que requer tudo isso”, garantiu.

Trajetória

Zaloar Murat Martins de Souza ingressou na magistratura em janeiro de 1989, na 10ª circunscrição, após aprovação no XI Concurso para o cargo de Juiz Substituto.

Em agosto do mesmo ano, uma promoção o levou para a comarca de Sete Quedas, onde permaneceu até março de 1991, quando, por remoção, passou a judicar em Itaporã.

Em março de 1995, foi promovido para a 1ª Vara de Amambai, comarca de segunda entrância. Foi diretor do Fórum. Foi promovido para Dourados em março de 2001 e na comarca de entrância especial judicou na 6ª Vara Cível, sendo removido em 2004 para a Vara da Infância, onde permaneceu até a promoção para desembargador.

