Instituto Arara Azul promove 1º Big Day das Araras Azuis com participação aberta em três países

Neste fim de semana, dias 16 e 17 de agosto de 2025, o Instituto Arara Azul realiza o 1º Big Day das Araras Azuis, um evento gratuito de birdwatching (evento de observação de aves) que convida pessoas de Brasil, Bolívia e Paraguai a participarem de uma mobilização inédita em prol da conservação da arara-azul-grande.

Inspirado no tradicional Big Day mundial de observação de aves, o evento propõe uma missão simples: observar, registrar e enviar informações sobre avistamentos de araras-azuis na natureza durante os dois dias da ação.

A iniciativa é uma forma de promover a ciência cidadã, reunindo dados que serão utilizados para o monitoramento populacional e apoio a projetos de conservação.

A ação conta com apoio institucional da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que vê na campanha uma oportunidade de fortalecer tanto a identidade ambiental do estado quanto o turismo de observação de aves.

“O Big Day das Araras Azuis é uma bela iniciativa que, com certeza, contribui para o trabalho de educação ambiental, turismo de observação e conservação da biodiversidade. É também uma forma de reforçar o símbolo que a arara-azul representa para MS”, destacou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação.

A presidente do Instituto Arara Azul e coordenadora dos projetos de pesquisa, Neiva Guedes, explica que a proposta surgiu com um objetivo científico, mas ganhou força graças à participação de parceiros e simpatizantes. “A repercussão tem sido incrível. A ciência cidadã passou a ser outro grande objetivo, envolvendo toda a sociedade na proteção dessa espécie ameaçada”, afirmou.

Como participar

A participação é aberta a todos, sem necessidade de formação técnica ou científica. Basta estar atento ao ambiente, registrar qualquer avistamento da arara-azul e enviar os dados ao Instituto.

As informações devem incluir local, data, horário, número de indivíduos avistados e, se possível, fotos ou vídeos.

As observações podem ser enviadas por meio dos seguintes canais:

Formulário oficial

Aplicativo eBird

Plataforma WikiAves

Rede BioFaces

WhatsApp da campanha: +55 67 99871-0752 ou clicando aqui.

Todos os registros serão analisados por uma equipe técnia com apoio de biólogos e cientistas parceiros, contribuindo para um banco de dados essencial para a conservação da espécie, que ainda sofre com ameaças como a destruição de habitat, o tráfico de aves silvestres e as mudanças climáticas.

