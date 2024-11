Ministério do Meio Ambiente prorroga estado de emergência ambiental em MS

O ministro substituto de Estado Do Meio Ambiente E Mudança Do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco prorrogou, através de Portaria, o estado de emergência ambiental em risco de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul.



A medida deve durar até fevereiro de 2025. A ampliação do prazo que permite maiores ações em prol das regiões afetadas também inclui o Estado de Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Rio de Janeiro.

Conforme o último boletim do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, divulgado na quarta-feira (13), a Operação Pantanal tem 172 bombeiros a com o apoio de 79 militares da Força Nacional de Segurança Pública monitorando as regiões do Pantanal de Paiaguás, a Serra do Amolar e o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.



Não houve comunicado de focos e incêndios ativos.

