MPMS lanÃ§a na COP15 ferramenta para mapear e reduzir atropelamentos de animais

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) vai lançar, entre os dias 23 e 29 de março de 2026, o Mapa de Colisões com a Fauna (Cofauna), uma plataforma digital e georreferenciada para monitorar atropelamentos de animais silvestres nas rodovias estaduais e federais de MS, além de reunir dados do perímetro urbano de Campo Grande por meio do Projeto Quapivara.

O lançamento da ferramenta deve ocorrer durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), que será realizada em Campo Grande. Pela primeira vez, o Brasil estará no centro do debate global sobre a biodiversidade e a conservação da fauna.

Segundo o Ministério Público, o objetivo central do mapa é transformar dados brutos em inteligência ambiental. Com a identificação precisa dos pontos de maior incidência de colisões, o Cofauna torna-se uma ferramenta indispensável para:

- Planejamento Ambiental: Orientar o licenciamento de novas vias e concessões.

- Políticas Públicas: Subsidiar a instalação de passagens de fauna e cercamentos.

- Proteção de Espécies: Mitigar o impacto sobre animais residentes e migratórios.

- Segurança Viária: Reduzir o risco de acidentes que também vitimam condutores e passageiros.

O desenvolvimento do Cofauna é fruto do trabalho do Fórum Rota Sustentável de Prevenção a Colisões com a Fauna Silvestre, criado em 2024 sob coordenação do MPMS. O grupo reúne o esforço conjunto de órgãos públicos (como TCE, IBAMA, IMASUL, PRF e PRE), universidades (UFMS e UEMS) e organizações da sociedade civil (ICAS, SOS Pantanal e Instituto Homem Pantaneiro).

Desde sua criação, o Fórum tem sido uma voz técnica ativa em processos de concessão de rodovias importantes, como as MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267. Em 2025, a atuação resultou em vistorias técnicas que identificaram a necessidade de cercamento integral em trechos críticos, como a MS-345, garantindo que as medidas mitigatórias sejam instaladas onde são realmente necessárias.

Além do mapeamento, o MPMS e os membros do Fórum articularam, junto à Agesul e ao Imasul, posicionamentos técnicos para a consulta pública do DNIT sobre normas de cercas de proteção. O objetivo é padronizar e elevar o rigor técnico das barreiras físicas que evitam a entrada de animais na pista.

Com o lançamento oficial na COP15, o Cofauna coloca Mato Grosso do Sul na vanguarda da gestão de dados para a conservação da fauna, servindo de modelo para outros estados e países que buscam equilibrar o desenvolvimento da infraestrutura logística com a preservação do patrimônio natural.

