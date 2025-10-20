SamuVet reforça resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios em MS

A reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios e outras catástrofes ambientais em Mato Grosso do Sul ganhou um reforço de peso com a chegada do SamuVet, um trailer totalmente equipado para realizar atendimentos veterinários emergenciais em campo.

O veículo dispõe de tubos de oxigênio, sedativos, anestésicos, curativos, maca e equipamentos de imobilização, permitindo que os animais sejam socorridos no local e, quando possível, devolvidos ao habitat natural.

Em casos mais graves, o SamuVet garante a estabilização dos animais até o transporte seguro para o Hospital Veterinário Ayty, em Campo Grande.

O equipamento será utilizado pelo Hospital Veterinário do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) e pelo Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Adquirido pelo Ibama com recursos de R$ 400 mil provenientes de compensação ambiental repassados pela Empresa Vetorial, de Corumbá, o SamuVet ficará à disposição das equipes que atuam especialmente no Pantanal, região com a maior concentração de fauna do Estado.

