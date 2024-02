Enem dos Concursos: 1,1 milhão de candidatos ainda não pagaram a inscrição

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, aconteceu de 19 de janeiro a 09 de fevereiro. Totalizando 2,65 milhões de inscritos. A aplicação da prova será no dia 05 de maio, mas até agora, quase metade dos candidatos ainda não pagaram a taxa de inscrição.

O valor da inscrição varia entre R$ 60,00, para cargos de nível médio e R$ 90,00, para cargos de nível superior, e deve ser paga até amanhã (16). Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 1,1 milhão de inscritos não realizaram o pagamento.

As pessoas que não efetuarem o pagamento não terão a inscrição confirmada. Para pagar, o candidato deve gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), e escolher se vai pagá-la em uma agência bancária, lotérica, Correios ou Pix.

O Enem dos Concursos oferece 6.640 vagas em 21 órgãos federais. 517.468 mil candidatos conseguiram isenção do pagamento, cerca de 80% dos pedidos. No dia 29 deste mês será divulgada a lista final de inscrições, e os candidatos devem verificar a situação do exame nos cartões de confirmação.

