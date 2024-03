680 mulheres terminam o curso de Ovos de PÃ¡scoa promovido pela Prefeitura

Terminou o curso de Ovos de Páscoa Gourmet oferecido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com o Fundo de Apoio Comunitário (FAC), por meio da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (SUASC).

As aulas iniciaram no dia 20 de fevereiro, e terminaram na última terça-feira (26). O total de 680 mulheres das sete regiões da Capital foram capacitadas para terem uma renda extra, Esse número é resultado do projeto ter atendido 22 localidades de Campo Grande.

A iniciativa tinha como objetivo proporcionar oportunidades de empreendedorismo não apenas durante a Páscoa, mas também em outras datas comemorativas.

A coordenadora de cursos, Bell Vargas, expressou sua satisfação em proporcionar novas fontes de renda familiar para as mulheres campo grandenses. “O objetivo do curso é garantir a independência financeira das mulheres, permitindo que elas frequentem salões de beleza, comprem roupas e façam compras sem depender de ninguém”, relatou ela.

Patrícia dos Santos Amorim, que estava fora do mercado de trabalho, participou do curso porque viu nele uma oportunidade de atualização para voltar a vender ovos de Páscoa, como fazia há 8 anos. “Precisava atualizar-me, especialmente na precificação. Foi ótimo aprender novas técnicas e a aprimorar meus preços, além de ter dicas importantes”, complementou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também