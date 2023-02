Banco do Brasil prorroga inscrições para 3 de março

O Banco do Brasil prorrogou, nesta sexta-feira (24), as inscrições do concurso público para o total de 6 mil vagas de escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia. Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 3 de março.

Apesar da prorrogação, demais datas do concurso não foram afetadas pela mudança.

Além da prorrogação, as vagas para pessoas com deficiência (PcD) também foram ampliadas para 825. Em nota, a vice-presidente corporativo do BB, Ana Cristina Garcia, explica que o reajuste nas vagas para PcD faz parte do compromisso da instituição com a acessibilidade.

"Também ampliamos para 825 o número de vagas totais exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). O total de vagas reservadas às pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, o que significa que serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD)", explicou.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio mediante o pagamento de uma taxa de R$ 50.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também