BNDES abre concurso com 150 vagas e salários de até R$ 20,9 mil

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) abriu um concurso público para o preenchimento de vagas na forma imediata e a formação de cadastro de reserva. O edital, que contempla 150 vagas e salários de até R$ 20,9 mil, deve ser divulgado até o início do segundo semestre deste ano.

Mas, o banco informou algumas áreas que estarão com vagas para serem preenchidas. Para o nível superior, o cargo é para analista e conta com um salário inicial de R$ 20,9 mil, enquanto as demais oportunidades ficam para nível universitário.

Confira as áreas disponíveis: administração, análise de sistemas - desenvolvimento, análise de sistemas - suporte, análise de sistemas - cibersegurança, arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Devido ao avanço da transformação digital e da inteligência artificial, será a primeira seleção pública do BNDES a contemplar a área de ciência de dados e cibersegurança. Especificamente em relação à ciência de dados, candidatos com diploma de qualquer graduação poderão concorrer.

Em linha com os objetivos institucionais do BNDES e do governo Lula de promover o desenvolvimento diverso e inclusivo, o próximo concurso vai reservar 30% das vagas para candidatos negros e pelo menos 10% para pessoas com deficiência (PCDs).

Em relação à banca organizadora, o BNDES avalia propostas de instituições com experiência em concurso público similar. As informações oficiais serão divulgadas nas próximas semanas no Diário Oficial da União, em jornais de grande circulação e no Portal do BNDES.

