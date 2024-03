Bracell tem vagas para estÃ¡gio com bolsas de R$ 2.200 em MS

Empresa do setor de produção de celulose solúvel, a Bracell está com inscrições abertas até o dia 4 de abril para o preenchimento de 40 vagas pelo Programa Estágio Superior 2024.

Os candidatos selecionados irão atuar nas unidades de Campo Grande e Água Clara em Mato Grosso do Sul. Os talentos interessados poderão se candidatar no site: https://bit.ly/estagio-superior-bracell . O estágio proporciona bolsa-auxílio, plano de saúde, seguro de vida, gympass, refeitório o local ou vale alimentação (de acordo com a unidade de trabalho) e transporte fretado ou auxílio transporte.

O processo seletivo é 100% online e terá entre suas etapas uma apresentação pessoal, a dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.

“Temos diversos profissionais que iniciaram conosco como estagiários e foram efetivados por terem um ótimo desempenho ao longo de todo o programa. Nós não estabelecemos um limite máximo de idade para participar, uma vez que valorizamos as habilidades comportamentais, técnicas e a força de vontade do estudante em aprender e se desenvolver junto com a empresa”, ressalta Marcela Fagundes Pereira, Gerente de Recrutamento e Seleção da Bracell.

A carga horária será de 30 horas semanais, com modelo de trabalho presencial. Além disso, é necessário que o estudante esteja cursando o ensino superior com conclusão prevista entre junho de 2025 e junho de 2026. O domínio do idioma inglês é um diferencial para participar do processo seletivo.

As vagas são para as áreas de: Administração, Agronomia, Ambiental, Arquitetura, Biologia, Ciências Sociais, Comunicação, Contabilidade, Direito, Direito E Outras Correlatadas, Economia, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia De Processo Madeireiro, Engenharia de Produção, Engenharia De Segurança Do Trabalho, Engenharia Elétrica, Engenharia Física, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Geografia, Gestão Integrada, Logística, Marketing, Meio Ambiente, Pedagogia, Psicologia, Publicidade E Propaganda, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Relações Públicas, Sanitária, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Os selecionados atuarão nas áreas de: Logística, Manutenção Industrial, Engenharia de Processos e Qualidade, Administrativo, Produção, Suprimentos e Laboratório, entre outras.

