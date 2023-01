Buscando oportunidade? Funsat oferta mais de mil vagas de emprego na Capital

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande inicia a semana com 1.002 oportunidades nesta segunda-feira (9). Dessas vagas, 561 não exigem experiência, como por exemplo, operador de telemarketing receptivo (300), atendente de lanchonete (50), auxiliar de linha de produção (23), servente de obras (27), servente de pedreiro (20) , auxiliar administrativo (4) auxiliar de limpeza (27), corretor de imóveis (5), atendente de balcão de café (7), auxiliar de cozinha (10), faxineira (3) e vigilante (8).

Para quem busca um estágio, a Funsat está com oportunidades na área de Direito (5), pedagogia (5), e para o acadêmico que está cursando Publicidade e propaganda com uma vaga.

Há ainda 76 vagas para PcD (Pessoa com Deficiência) em diversas áreas como atendendo de lanchonete (50), estagiários nas áreas de direito (5), pedagogia (5), e publicidade e propaganda (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar de linha de produção (6), almoxarifado e recepcionista (1), e auxiliar de limpeza (4). É importante destacar que nesse caso é necessário apresentar laudo médico.

Os interessados nas vagas precisam comparecer na sede da Funsat, munidos de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de trabalho, etc) ou acessar o aplicativo Sine Fácil. Confira todas as vagas aqui.

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site (sem atualização temporariamente), redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). O candidato que ainda não possui cadastro precisa comparecer na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro das próximas ações.

