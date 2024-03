Capital das oportunidades! Campo Grande tem saldo positivo de postos de trabalho em fevereiro

O Relatório Mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgou que Campo Grande encerrou o mês de fevereiro com saldo positivo de 1.551 postos de trabalho.

Em fevereiro, o destaque foi para o setor de Serviços, responsável por 68% das oportunidades criadas, fechando o mês com 1.067 postos de trabalho.

Dentre os cinco setores econômicos - Serviços, Construção, Agropecuária, Indústria e Comércio -, os segmentos de Serviços, Construção e Agropecuária foram os três principais geradores de emprego durante o bimestre. Com destaque, mais uma vez, para o setor de Serviços, que foi responsável pela criação de 1.425 oportunidades, o que representa 60,4% dos postos criados.

Em seguida, aparecem Construção e Agropecuária, que juntos contribuíram com 517 postos. Já os setores de Indústria e Comércio apresentaram mais desligamentos que admissões no período, fechando o mês com saldo negativo.

Considerando o saldo acumulado do período de janeiro e fevereiro de 2024, a Capital apresentou variação entre admissões e desligamentos, resultando no saldo positivo de 2.359 postos criados.

Campo Grande teve crescimento de 0,98% no comparativo com o saldo de estoque de dezembro de 2023, tendo nos segmentos de Serviços, Construção, Agropecuária e Indústria seus potenciais geradores de emprego nestes primeiros meses de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também