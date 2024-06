Capital oferece curso gratuito sobre Google, Social Media e outros temas; veja

Google meu negócio, cadastro de empresas no Google e ranqueamento de empresas no Google, são temas do curso gratuito, oferecido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude. As aulas terão início no dia 17 de junho e serão ministradas das 18h30 às 21h30, no Parktec, durante a semana do curso de Social Media. Os interessados podem realizar a inscrição pelo site.

Já no curso de Criação de Conteúdo Viral, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre a criação de vídeos que viralizam na internet e conteúdo que engajam. Para os interessados em empreender, no curso de Empreendedorismo serão abordados assuntos ligados a vendas, mindset e a importância do networking. No curso de Educação Financeira – Finanças Pessoais, tópicos como finanças comportamentais, gestão de dívidas e organização de finanças serão abordados, nos cinco dias. Jovens a partir de 15 anos podem participar e as vagas são limitadas. Mais informações pelo WhatsApp 3314-3577.

Serviço

Criação de Conteúdo Viral

Data: 17 a 20 de junho;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: Sejuv;

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech (3 º andar).

Empreendedorismo

Data: 17 a 21 de junho;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: Sejuv;

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech (3 º andar).

Educação Financeira – Finanças Pessoais

Data: 17 a 21 de junho;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: Parktec;

Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo.

Marketing Digital – Social Media e Google

Data: 17 a 21 de junho;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: Parktec;

Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo.

