Capital tem 70 vagas para vendedores através da Funtrab

Dentre as 1.389 mil vagas de emprego ofertadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) nesta quarta-feira (5), 40 são para vendedor interno, 28 para vendedor pracista e dois para vendedor de por em porta.



Os interessados devem se cadastrar no aplicativo MS CONTRATA + e depois comparecer na agência portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.



O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido.

