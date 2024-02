Com 1.319 vagas, Funtrab inicia atendimento no Fácil Guaicurus nesta quarta-feira

A Fundação do Trabalho de MS(Funtrab) iniciou nesta semana o atendimento nas Unidades de Atendimento da Rede Fácil (Aero Rancho, Guaicurus e General Osório) da Capital.

Toda quarta-feira, o Fácil Guaicurus na Av. Gury Marques, 5111 no Jardim Monumento terá atendimento da Funtrab que inicialmente atuará com encaminhamento para o mercado de trabalho, atualização de cadastro do trabalhador, cadastro de vagas e informações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

As unidades da Rede Fácil concentram vários serviços de órgãos públicos no mesmo endereço, uma iniciativa que facilita a vida dos usuários e garante agilidade no atendimento.

A Agência da Rua 13 de maio, 2.773 prossegue com o atendimento normal de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Estão sendo ofertados pela fundação nesta quarta-feira, mais de mil vagas em áreas como vendas, construção civil, atendimento, mêcanico de automóveis, jardinagem, entre outros.

Confira os endereços e o dia de atendimento

FÁCIL AERO-RANCHO: TODA SEGUNDA-FEIRA, DAS 8 ÀS 13 horas

Av. Marechal Deodoro, 2606

FÁCIL GUAICURUS: TODA QUARTA-FEIRA, DAS 8 ÀS 13 horas

Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento

FÁCIL GENERAL OSÓRIO: TODA QUINTA-FEIRA, DAS 8 ÀS 13 horas

Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também