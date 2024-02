Com vagas para preencher com urgência, rede de fast food procura funcionários na Capital

Com 10 vagas abertas, três lojas da rede de fast food Subway em Campo Grande, está procurando pessoas interessadas a trabalhar. O preenchimento das vagas é para começo imediato.

As oportunidades são para atendente em três unidades, sendo uma na Orla Morena, outra na Mato Grosso e a terceira no Bairro Monte Castelo. No regime 12x36, ou seja, trabalha 12h seguidas e folga 36h. Com horário de entrada às 7h da manhã e saída às 19h.

Para se candidatar os interessados devem ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo, título de eleitor e carteira de trabalho. Para os homens, é preso ter o documento de reservista do Exército.

Os benefícios são o salário, de R$ 1.410,00. A empresa também fornece o vale transporte e alimentação no local para o funcionário.

Os interessados podem encaminhar o currículo e tirar dúvidas através do e-mail: [email protected].

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também