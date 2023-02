Concurso da Petrobras está aberto com 373 vagas e salário de até R$ 5,5 mil

Com inscrições previstas para se encerrarem no dia 17 de março, a Petrobras abriu 373 vagas de nível técnico e formação de cadastro de reserva. A renumeração inicial é de R$ 5.563,90 e não é preciso comprovar experiência profissional prévia.

As vagas são para profissionais com ênfase em Operação (114), Manutenção – Mecânica (66), Manutenção – Instrumentação (55), Manutenção – Elétrica (41), Segurança do Trabalho (36), Operação de lastro (24), Inspeção de Equipamentos e Instalações (11), Suprimentos de Bens e Serviços – Administração (6), Logística de Transporte e Controle (6), Enfermagem do Trabalho (5), Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (5) e Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (4).

Os requisitos de formação para cada área estão disponíveis e podem ser consultados no edital do processo seletivo.

O processo seletivo reserva 8% das oportunidades para pessoas com deficiência, percentual acima do que determina a legislação (5%). Também reserva 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79. Informações sobre as inscrições, o edital completo, número de vagas para cada área, cidades das provas, requisitos e remuneração podem ser consultados no site da Petrobras ou no site do Cebraspe.

